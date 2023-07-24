Квентин Тарантино сходил на «Барби» и «Оппенгеймера»

21 июля стартовали мировые показы сразу двух ожидаемых фильмов: «Барби» и «Оппенгеймера». Картины уже показывают ошеломительные результаты по сборам, и ещё ленты уже оценил известный режиссёр Квентин Тарантино.

В социальных сетях обратили внимание на фото, на котором Тарантино покупает билеты в кино как раз на новинки. Сначала постановщик сходил на «Оппенгеймера», а затем оценил «Барби». Своим мнением маэстро пока не спешит делиться.