Со съемок фильма «Битлджус 2» Тима Бертона украли декорации

Аккаунт полиции штата Вермонт в «Твиттере» сообщил о пропаже. Как оказалось, со съемочной площадки фильма «Биттлджус 2» была украдена большая 70-килограммовая статуя.

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Полиция также сообщила, что со съёмок был украден фонарный столб с украшением в виде тыквы. Полиция попросила любого, кто располагает информацией, связаться с правоохранительными органами и всё сообщить.

Мы расследуем кражу этой 150-фунтовой скульптуры из «Битлджуса 2», которую совершили в городе Коринф, вместе с фонарным столбом, увенчанным украшением в виде тыквы.

Съёмки «Битлджуса 2» начались в июле. Судя по всему, кто-то подсуетился и быстро украл со съёмочной площадки как минимум две большие декорации.