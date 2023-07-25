Стартуют съемки фильма-сказки «Школа Бабы-Яги»

Съемочный процесс планируется организовать не только в столице, но и в районах республики.

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В августе в Саранске начнутся съемки полнометражного игрового фильма-сказки «Школа Бабы-Яги». Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на рассказ продюсера проекта Алла Каргиной.

По ее словам, сюжет картины разворачивается вокруг главной героини - городской девочки Лены, которая попадает в сказку и становится ученицей «Школы Бабы-Яги». Помимо современных подростков, в фильме будут задействованы персонажи национальных эпосов, былин и преданий финно-угорских и славянских народов.

Актеров на роли главной героини, её одноклассников и других персонажей режиссёру и продюсерам еще предстоит выбрать. При этом Алла Каргина отметила, что отбор исполнителей на участие в съёмках нового фильма будет проходить в Саранске. А вот съемочный процесс планируется организовать не только в столице, но и в районах республики.