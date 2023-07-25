17 августа выходит триллер «Ограбление из будущего»

«Фильм получился намного масштабнее, чем все наши совместные предыдущие работы. Было много смен локаций съемок, иногда по несколько в день, а трюки и эффекты не были похожи ни на что из того, что мы делали раньше. Атмосфера во время съемок была великолепной: мы вместе отдыхали у костра, пели и играли на гитаре, а на утро занимались спортом. Когда я взрослел, приключенческие фильмы были для меня всем. Будь то «Индиана Джонс», «Звездные войны» или «Назад в будущее», они уносили меня в другое измерение, полное героев, злодеев и новых миров. Я никогда не уходил из кинотеатра после просмотра фильмов без широкой улыбки на лице. Работая над «Ограблением из будущего», мы стремились, чтобы зритель получил такие же эмоции, отдохнул и повеселился. Надеюсь, что у нас это получилось».