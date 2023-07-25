Солд-аут «Барби» помог «Оппенгеймеру» заработать $5 млн

Солд-аут фильма "Барби" помог драме "Оппенгеймер" заработать в прокате дополнительные $5 миллионов, сообщает IndieWire.

© Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Американская исследовательской компании The Quorum посчитала, что 6% зрителей "Оппенгеймера" пошли на фильм Кристофера Нолана только потому, что все билеты на "Барби" были распроданы.

"Купил билет на "Оппенгеймера", потому что на "Барби" все билеты были распроданы", — заявили опрошенные.

В домашнем прокате "Оппенгеймер" заработал $83 миллиона. Если отнять от этой суммы 6% опрошенных респондентов, получится $4 миллиона 980 тысяч.