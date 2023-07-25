Солд-аут «Барби» помог «Оппенгеймеру» заработать $5 млн
Солд-аут фильма "Барби" помог драме "Оппенгеймер" заработать в прокате дополнительные $5 миллионов, сообщает IndieWire.
Американская исследовательской компании The Quorum посчитала, что 6% зрителей "Оппенгеймера" пошли на фильм Кристофера Нолана только потому, что все билеты на "Барби" были распроданы.
"Купил билет на "Оппенгеймера", потому что на "Барби" все билеты были распроданы", — заявили опрошенные.
В домашнем прокате "Оппенгеймер" заработал $83 миллиона. Если отнять от этой суммы 6% опрошенных респондентов, получится $4 миллиона 980 тысяч.
В зарубежном прокате картина заработала $93,7 миллионов. "Барби" заработала в прошедшие выходные $161 миллион долларов внутри страны и $182 миллиона долларов в мировом прокате.
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