Венецианский кинофестиваль объявил свою программу

Венецианский кинофестиваль еще раз доказал свое бесстрашие и независимость от людских пересудов - у него единственный критерий: уровень таланта и мастерства. И пока такие мастера, как Роман Полански и Вуди Аллен, давно в опале и в бегах, Мостра, вопреки предположениям, берет в свои программы их новые фильмы.

"Великая ирония" - комедия нестареющего Вуди Аллена - будет представлена вне конкурса, что тоже правильно: у таких мастеров не может быть конкурентов. В России фильм выпустит 28 сентября кинокомпания "Вольга". А Роман Полански, которому в августе исполнится 90, покажет новый сатирический фильм "Дворец" с Фанни Ардан и Джоном Клизом, где миллионеры собираются в роскошном швейцарском отеле, чтобы 31 декабря 1999 года встретить новое тысячелетие - ночь обещает быть бурной. Напомним, что предыдущий фильм Поланского "Офицер и шпион" о деле Дрейфуса получила в Венеции приз за режиссуру, после чего феминистки-активистки устроили на Лидо громкий скандал, наиболее принципиальные в знак протеста покидали церемонию вручения наград. Сам Полански с присущим ему сарказмом заявил, что не участвует в наградных церемониях, опасаясь линчевания.

Видео дня

Из-за забастовки актерской гильдии США премьера фильма Луки Гуаданьино "Претенденты" перенесена на будущий год; вместо него фестиваль откроет 30 августа конкурсный фильм Эдоардо до Анджелиса "Команданте", действие которого происходит в годы Второй мировой войны. Вероятно, не прилетят голливудские звезды, отчего красная дорожка будет не столь гламурна, как обычно.

Во внеконкурсной программе, кроме картин Вуди Аллена и Романа Поланского, фильм Уэса Андерсона "Удивительная история Генри Шугара" с Бенедиктом Камбербетчем, Райфом Файнесом и Беном Кингсли, "Срок времени" Лилианы Кавани, "Военный трибунал мятежа Кейна" Уильяма Фридкина, комедийный боевик Ричарда Линклейтера "Хитмен" и другие.

Жюри главного конкурса возглавит режиссер Дэмьен Шазелл, жюри секции "Горизонты" - Йонас Карпиньяно (Италия).