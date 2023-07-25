Венецианский кинофестиваль объявил свою программу
Венецианский кинофестиваль еще раз доказал свое бесстрашие и независимость от людских пересудов - у него единственный критерий: уровень таланта и мастерства. И пока такие мастера, как Роман Полански и Вуди Аллен, давно в опале и в бегах, Мостра, вопреки предположениям, берет в свои программы их новые фильмы.
"Великая ирония" - комедия нестареющего Вуди Аллена - будет представлена вне конкурса, что тоже правильно: у таких мастеров не может быть конкурентов. В России фильм выпустит 28 сентября кинокомпания "Вольга". А Роман Полански, которому в августе исполнится 90, покажет новый сатирический фильм "Дворец" с Фанни Ардан и Джоном Клизом, где миллионеры собираются в роскошном швейцарском отеле, чтобы 31 декабря 1999 года встретить новое тысячелетие - ночь обещает быть бурной. Напомним, что предыдущий фильм Поланского "Офицер и шпион" о деле Дрейфуса получила в Венеции приз за режиссуру, после чего феминистки-активистки устроили на Лидо громкий скандал, наиболее принципиальные в знак протеста покидали церемонию вручения наград. Сам Полански с присущим ему сарказмом заявил, что не участвует в наградных церемониях, опасаясь линчевания.
Из-за забастовки актерской гильдии США премьера фильма Луки Гуаданьино "Претенденты" перенесена на будущий год; вместо него фестиваль откроет 30 августа конкурсный фильм Эдоардо до Анджелиса "Команданте", действие которого происходит в годы Второй мировой войны. Вероятно, не прилетят голливудские звезды, отчего красная дорожка будет не столь гламурна, как обычно.
В числе 23 конкурсных картин боевик от Люка Бессона "Догмен" ("В этом мире доверять можно только собакам" - его слоган), фантастический триллер Бертрана Бонелло "Предчувствие" с Леа Сейду, музыкальный байопик о Леонарде Бернстайне "Маэстро" Брэдли Купера, еще один музыкальный байопик - "Присцилла" Софии Копполы, драмы "Любо" Джорджо Диритти и "Долгожданный рассвет" Саверио Констанцо, крими "Убийца" Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон, новинка от Маттео Гарроне "Я капитан", фильм "Зеленая граница" Агнешки Холланд, фантастика от Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо в роли ученого, пересадившего покончившей с собой жене мозг не рожденного ею ребенка, байопик "Феррари" Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус.
Во внеконкурсной программе, кроме картин Вуди Аллена и Романа Поланского, фильм Уэса Андерсона "Удивительная история Генри Шугара" с Бенедиктом Камбербетчем, Райфом Файнесом и Беном Кингсли, "Срок времени" Лилианы Кавани, "Военный трибунал мятежа Кейна" Уильяма Фридкина, комедийный боевик Ричарда Линклейтера "Хитмен" и другие.
В традиционной программе "Венецианские классики", в частности, будет показан фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков" 1965 года и авторская версия фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев". Кроме них, гости Мостры посмотрят фильмы "Портрет Джины" Орсона Уэллса (1958) с Джиной Лоллобриджидой, Витторио Де Сика и самим Орсоном Уэллсом, "Самая красивая" Лукино Висконти с Анной Маньяни, "Создания" Аньес Варда с Катрин Денев (1966), "Дни жатвы" Терренса Малика (1978), "Охота" Карлоса Сауры (1966)…
Жюри главного конкурса возглавит режиссер Дэмьен Шазелл, жюри секции "Горизонты" - Йонас Карпиньяно (Италия).
Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября.