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Венецианский кинофестиваль объявил свою программу

Венецианский кинофестиваль еще раз доказал свое бесстрашие и независимость от людских пересудов - у него единственный критерий: уровень таланта и мастерства. И пока такие мастера, как Роман Полански и Вуди Аллен, давно в опале и в бегах, Мостра, вопреки предположениям, берет в свои программы их новые фильмы.

Венецианский кинофестиваль объявил свою программу
© Российская Газета

"Великая ирония" - комедия нестареющего Вуди Аллена - будет представлена вне конкурса, что тоже правильно: у таких мастеров не может быть конкурентов. В России фильм выпустит 28 сентября кинокомпания "Вольга". А Роман Полански, которому в августе исполнится 90, покажет новый сатирический фильм "Дворец" с Фанни Ардан и Джоном Клизом, где миллионеры собираются в роскошном швейцарском отеле, чтобы 31 декабря 1999 года встретить новое тысячелетие - ночь обещает быть бурной. Напомним, что предыдущий фильм Поланского "Офицер и шпион" о деле Дрейфуса получила в Венеции приз за режиссуру, после чего феминистки-активистки устроили на Лидо громкий скандал, наиболее принципиальные в знак протеста покидали церемонию вручения наград. Сам Полански с присущим ему сарказмом заявил, что не участвует в наградных церемониях, опасаясь линчевания.

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Из-за забастовки актерской гильдии США премьера фильма Луки Гуаданьино "Претенденты" перенесена на будущий год; вместо него фестиваль откроет 30 августа конкурсный фильм Эдоардо до Анджелиса "Команданте", действие которого происходит в годы Второй мировой войны. Вероятно, не прилетят голливудские звезды, отчего красная дорожка будет не столь гламурна, как обычно.

В числе 23 конкурсных картин боевик от Люка Бессона "Догмен" ("В этом мире доверять можно только собакам" - его слоган), фантастический триллер Бертрана Бонелло "Предчувствие" с Леа Сейду, музыкальный байопик о Леонарде Бернстайне "Маэстро" Брэдли Купера, еще один музыкальный байопик - "Присцилла" Софии Копполы, драмы "Любо" Джорджо Диритти и "Долгожданный рассвет" Саверио Констанцо, крими "Убийца" Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон, новинка от Маттео Гарроне "Я капитан", фильм "Зеленая граница" Агнешки Холланд, фантастика от Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо в роли ученого, пересадившего покончившей с собой жене мозг не рожденного ею ребенка, байопик "Феррари" Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус.

Во внеконкурсной программе, кроме картин Вуди Аллена и Романа Поланского, фильм Уэса Андерсона "Удивительная история Генри Шугара" с Бенедиктом Камбербетчем, Райфом Файнесом и Беном Кингсли, "Срок времени" Лилианы Кавани, "Военный трибунал мятежа Кейна" Уильяма Фридкина, комедийный боевик Ричарда Линклейтера "Хитмен" и другие.

В традиционной программе "Венецианские классики", в частности, будет показан фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков" 1965 года и авторская версия фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев". Кроме них, гости Мостры посмотрят фильмы "Портрет Джины" Орсона Уэллса (1958) с Джиной Лоллобриджидой, Витторио Де Сика и самим Орсоном Уэллсом, "Самая красивая" Лукино Висконти с Анной Маньяни, "Создания" Аньес Варда с Катрин Денев (1966), "Дни жатвы" Терренса Малика (1978), "Охота" Карлоса Сауры (1966)…

Жюри главного конкурса возглавит режиссер Дэмьен Шазелл, жюри секции "Горизонты" - Йонас Карпиньяно (Италия).

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября.

Фильмы, Дни жатвы, Андрей Рублев, Охота, Убийца, Маттео Гарроне, Джорджо Диритти, Дэмьен Шазелл, Витторио Де, Бен Кингсли, Анна Маньяни, Лука Гуаданьино, Уильям Фридкин, Майкл Манн, Джон Клиз, Бертран Бонелло, Уиллем Дефо, Дэвид Финчер, Фанни Ардан, Брэдли Купер, Сергей Параджанов, Люк Бессон, Андрей Рублев, Пенелопа Крус, Леа Сейду, Роман Поланский, Адам Драйвер, Роман Полански, Аньес Варда, Катрин Денев, Терренс Малик, Майкл Фассбендер, Андрей Тарковский, Эмма Стоун, Ричард Линклейтер, Ferrari