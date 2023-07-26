Режиссер «Барби» высказалась о возможной второй части фильма

На данный момент это всё, что у меня есть. В конце работы над каждым фильмом я чувствую, что у меня никогда не будет другой идеи, и всё, что я когда-либо хотел сделать, я сделала. Я бы не хотела разрушать чью-то мечту, но пока что у меня ноль идей.