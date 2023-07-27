Может ли у фильма "Подземелья и драконы" появиться продолжение

Фэнтези "Подземелье и драконы: Честь среди воров" получило высокие оценки зрителей и критиков, однако не окупилось в прокате. Поэтому в Paramount решили не снимать сиквел. Однако есть один вариант, при котором фильм все-таки может получить продолжение.