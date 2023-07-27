Стало известно, может ли у фильма "Подземелья и драконы" появиться продолжение
Фэнтези "Подземелье и драконы: Честь среди воров" получило высокие оценки зрителей и критиков, однако не окупилось в прокате. Поэтому в Paramount решили не снимать сиквел. Однако есть один вариант, при котором фильм все-таки может получить продолжение.
Как сообщает Variety со ссылкой на руководителя Paramount Pictures Брайана Роббинса, студия готова вернуться к проекту при условии, что найдется способ снизить себестоимость производства картины.
Напомним, бюджет фильма составил 150 миллионов долларов, кассовые сборы составили 208 миллионов.
Фильм снят по культовой настольной игре. Картину сняли Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, в главных ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж, Джеймс Вонг, Хлоя Коулман.