Студии Голливуда отказались от новых переговоров с актерами

Аккаунт Гильдии актёров США в «Твиттере» сообщил о том, что союз был готов возобновить переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения и киностудиями, но получили отрицательный ответ.

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По словам представителей Гильдии актёров, продюсеры отказались в какой-либо форме вести переговоры.

Мы хотим вернуться к любимой работе. Мы готовы вернуться к переговорам и попросили Альянс продюсеров кино вернуться за стол переговоров. Они отказались.

Гильдия сценаристов бастует с мая, а актёры присоединились к забастовке в июле. Они, как сценаристы, хотят добиться повышения условий труда, в том числе заработной платы.