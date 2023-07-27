Опубликован тизер сериала "Том и Джерри", снятого для Сингапура

Компания Cartoon Network, входящая в Warner Bros. Discovery, показала тизер мультсериала "Том и Джерри", снятого специально для Сингапура.

Всего в сериале будет семь трехминутных роликов. Пилотную серию в компании намерены показать в августе. Планируется также, что новая версия популярного мультфильма будет представлена в странах Юго-Восточной Азии, также ее увидят жители Тайваня и Гонконга.

Судя по тизеру и опубликованному постеру, создатели шоу обратились к классической мультипликации шестидесятых годов.