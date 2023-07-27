Опубликован тизер сериала "Том и Джерри", снятого для Сингапура
Компания Cartoon Network, входящая в Warner Bros. Discovery, показала тизер мультсериала "Том и Джерри", снятого специально для Сингапура.
Всего в сериале будет семь трехминутных роликов. Пилотную серию в компании намерены показать в августе. Планируется также, что новая версия популярного мультфильма будет представлена в странах Юго-Восточной Азии, также ее увидят жители Тайваня и Гонконга.
Судя по тизеру и опубликованному постеру, создатели шоу обратились к классической мультипликации шестидесятых годов.
К слову, выход на сингапурскую аудиторию - не первая попытка Cartoon Network завоевать симпатии зрителей в Азии. Так, в ноябре прошлого года компания выпустила японскую адаптацию "Тома и Джерри". Рисовка для этого проекта была далека от классической.