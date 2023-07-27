Фонд кино поддержит 11 российских фильмов
На сайте Фонда кино появилась информация, что организация завершила процедуру отбора на поддержку производства национальных художественных фильмов.
По результатам проведения отбора к получению поддержки было утверждено 11 национальных фильмов. С полным списком кинокартин можно ознакомиться ниже. В списке есть как минимум две картины студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.
Фильмы, которые получат поддержку Фонда кино:
- «Бейрут»
- «Бременские музыканты»
- «Буратино»
- «Гуантанамера»
- «Кракен»
- «Лёд 3»
- «Первый богатырь»
- «Первый на Олимпе»
- «Северный полюс — 8»
- «Руки вверх»
- «Холоп 2»
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