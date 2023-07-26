В Голливуде вычислили компании, пытавшиеся продать копии «Барби» и «Оппенгеймера» в РФ

Голливудские кинокомпании вычислили тех, кто пытался продать в Россию копии фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». Как сообщает газета «Известия», в результате в страну попадут не кинотеатральные, а онлайн-версии картин, которые придется ждать дольше.

Вычислить казахстанские кинотеатры, которые продавали копии, удалось по цифровым меткам — их прокатчик оставляет при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам. При этом некоторые из копий были без меток — это говорит об утечке из офиса главного кинопрокатчика в СНГ или из структур, которые связаны с ним по работе над локализацией картин.