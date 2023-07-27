Умер сценарист «Пролетая над гнездом кукушки»

На 91-м году жизни умер сценарист фильмов «Запах женщины» и «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман. Об этом сообщает The New York Times.

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О смерти кинематографиста сообщил его зять, режиссер Тодд Филд, который предпочел не раскрывать причины кончины Голдмана. Известно, что сценарист умер 25 июля 2023 года в своем доме, расположенном в Калифорнии (США).

Бо Голдман являлся одним из самых известных сценаристов Голливуда. Кинодеятель трижды становился лауреатом премии «Оскар» за написание сценариев к фильмам «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) с Джеком Николсоном, «Запах женщины» (1992) с Аль Пачино и «Мелвин и Говард» (1980) с Джейсоном Робардсом.