Начались съемки фильма "Забытый полк" о событиях 1941 года

Съемки фильма "Забытый полк" о судьбе 75-го стрелкового полка 31-й Сталинградской дивизии начались в Неклиновском районе Ростовской области. На местах боев соединения, в 1941 году остановившего немецкие танки под Ростовом, сейчас развернули поисковую экспедицию, сообщил ТАСС руководитель поискового движения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

© ПО "Миус-фронт"

"Съемки фильма "Забытый полк" проводятся на местах боев 75-го стрелкового полка 31-й Сталинградской дивизии, который в 1941 году остановил танки армии фон Клейста, рвущиеся на Ростов. События первого года Великой Отечественной войны мало освещены, поэтому мы постараемся языком живой истории погрузить зрителей в поисковую работу, чтобы люди представили себя в октябре 1941 года. Это важно, когда кинематографисты бок о бок с поисковиками испытывают те же чувства, что и мы", - сказал Кудряков.

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По его словам, участие в документально-исторической киноленте, режиссером которой выступает ростовский кинематографист Юрий Мальцев, примут историки, поисковики, судмедэксперты, специалисты по геомагнитному оборудованию, антропологи, к работе также привлекли военно-исторические клубы. Фильм, в который войдут кадры военной кинохроники, детально расскажет о поисковой экспедиции и раскроет тайну подвига 75-го стрелкового полка.

Съемки фильма завершатся к осени вместе с окончанием поисковой экспедиции, в которой принимают участие около 100 поисковиков. Им уже удалось найти останки 11 красноармейцев и четверых немецких солдат. Судмедэксперты установят причины смерти каждого военнослужащего Красной армии, их возраст, что поможет пролить свет на судьбу солдат.