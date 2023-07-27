Дым рассеивается, и в кадре любительской камеры прорисовывается окоп, внутри актер Антон Шагин в летнем камуфляже, в бронежилете, на дне лежит манекен - он тоже в военной форме. Звучит команда "Начали", и Шагин, тяжело дыша, тащит манекен вглубь окопа, через несколько секунд слышна новая команда "Взрыв". За спиной актера раздается мощный хлопок. Огонь, дым, куски земли осыпают съемочную группу. Шагин вскрикивает и падает в заволоченную дымом траншею. Стоп, снято. Этот ролик опубликовал в своем телеграм-канале Антон Шагин.

Кто слышал, как кричат люди, попавшие под обстрел или бомбежку, тот поймет. Здесь не должно быть "мелочей", которых может не заметить тот, кто не видал войны. Хорошее кино не может быть неточным. К тому же посмотреть фильм о Донбассе, очевидно, захотят не только "гражданские" зрители.

В съемках "фронтовых" сцен режиссеру Илье Казанкову ("Петля Нестерова", "Катюша") немало помог актер и доброволец Сослан Фидаров. Тот самый Пиночет из "9 роты" с 2014 года служит в интернациональной бригаде "Пятнашка". Специально ради съемок в "Ополченце" он на время оставил передовую. "Многие парни вообще в первый раз снимались в кино, а уж, что такое война, они не представляли себе даже примерно", - объясняет Фидаров. Главное, что сделал он для команды - старался передать им атмосферу фронтового братства, где все равны и каждый друг за друга отвечает. И еще: "Я просто объяснил, за что мы воюем, и что Родина и честь - не банальные слова".

В разгар съемок на помощь "политруку" Фидарову подоспела тяжелая артиллерия. На кинополигон приехал писатель Александр Проханов, "Ополченец" снимается по его донбасской прозе "Убийство городов". В тот же день соцсети облетела фотография писателя с исполнителем главной роли Антоном Шагиным, который, по сути, играет антипода всем, кто причисляет себя к элитным, золотым или каким-нибудь креативным юношам, "избранникам судьбы". Его герой - одаренный художник Рябинин - был своим для столичной богемы, а потом неожиданно уехал воевать на Донбасс. За идею, по убеждению. Девушка в шоке, родители растеряны, друзья отвернулись… Всех подробностей сюжета авторы картины пока не раскрывают.

Тем временем в интернете по поводу исполнителя главной роли не утихают споры. Кто-то поерничал: стиляга стал солдатом. Это "остроумно" - припомнили яркую работу Шагина в фильме Валерия Тодоровского. Другие перебрали все его роли в кино и театре - от Петра Верховенского в "Бесах" до поэта Бессонова в "Хождении по мукам". Ну что ж, на зависть многим, актерский диапазон Шагина измеряется по-настоящему русскими широтами.

Кто-то объясняет выбор режиссера "правильностью" актера. Заботливый муж и артист, в скандалах не замешан, стихи пишет, да и позицию свою по СВО никогда не скрывал. В самом деле, позиция для артиста, который снимается в военных фильмах, - дело совсем не десятое, как почему-то многим кажется. Вот и Фидаров говорит - Антон наш, свой в доску парень. Между прочим, Шагин недавно на свои личные деньги купил для "Пятнашки" тепловизоры и отправил их с Фидаровым на фронт.

И еще о мужиках. На афише фильма "Ополченец" зрители увидят и народных артистов. В картине снялись и Владимир Стеклов, и Александр Михайлов. Уговаривать народных артистов не пришлось - не первый год они регулярно бывают на Донбассе.

Михайлов только что, за несколько дней до окончания съемочного периода, побывал на концерте фронтовой поэзии, где рассказал о своих знакомых погибших лидерах ополчения - Сергее Захарченко, Мотороле, Гиви. "И сейчас у меня друг на передовой - возрастной, седовласый мужик, который пошел на фронт вместе с мобилизованным сыном". В фильме Михайлов сыграл отца главного героя. Неизвестно, есть ли что-то похожее в характерах его друзей и его героя в "Ополченце", но, бесспорно, Михайлову есть, что сказать зрителю этой ролью.

С Михайловым еще вот что интересно. Все дни над площадкой "Ополченца" - натуру снимали в Подмосковье, в частности, в Электростали, - кружила белая голубка. О, это из фильма "Любовь и голуби" прилетела, - шутили в группе: герой Михайлова в том фильме тоже сына в армию провожал. Шагин в своем канале написал: "Благословение, не иначе". Кто мог благословить? Может, режиссер Владимир Меньшов, который всегда помогал Донбассу? В последний съемочный день голубка вспорхнула в небо и скрылась. "Улетела до премьеры", - поэтически прокомментировал ополченец Шагин.

Ожидается, что на большие экраны фильм выйдет уже к концу этого года.

Прямая речь

Сослан Фидаров сейчас - нечастый гость на "материковой России", как на Донбассе называют пространство от Ростова-на-Дону до Владивостока. Поэтому с актером и воином мы поговорили не только о съемках в "Ополченце", но и о делах насущных.

Сослан, как вам оттуда видится: что сейчас происходит на культурном фронте?

Сослан Фидаров: Не очень заметно, что культура стала более патриотичной. Часть - да, а часть пока еще не понимает, что происходит. Особенно это касается молодого поколения. Но когда мы все это закончим, мы докажем, что были правы. И мы не будем стесняться смотреть друг другу в глаза.

Сейчас активно обсуждают возможности и проблемы, связанные искусственным интеллектом в кинематографе. Вам кажутся такие разговоры в нынешнее время совсем надуманными и бессмысленными?

Сослан Фидаров: Здесь ключевое слово не "интеллект", а "искусственный". Как культура может быть плодом чего-то искусственного? Нет, это будет скучно. В моих планах после СВО вернуться к продюсированию, и я в своих картинах заигрывать с технологиями не буду. Я за советское кино, доброе и патриотическое. За настоящих людей, переживающих, верующих. За настоящие души. А все искусственное пусть Запад оставит себе. И вообще пусть все оставят себе, а к нам не лезут, мы сами разберемся, как нам воспитывать наших детей, как относиться к старшим, как снимать наше кино. Сами решим.

Какие настроения в вашей бригаде на фронте? С какими мыслями возвращаетесь со съемок на передовую?