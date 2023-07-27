«Русский крест» покажут бесплатно

Картина снята по одноимённой поэме Николая Мельникова . Режиссёры фильма – Эдуард Бояков и Пётр Зеленов , главную роль исполнил Михаил Пореченков . Лента повествует о покаянии и духовном возрождении.

В Курске показы пройдут в кинотеатрах «Юность», «Спутник», «Мир» и «Ассоль». Вход свободный. Информация о времени сеансов размещена на сайтах и в группах кинотеатров «ВКонтакте».