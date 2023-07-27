«Русский крест» покажут бесплатно
28 июля в муниципальных кинотеатрах состоятся благотворительные показы российского художественного фильма «Русский крест». Акция пройдёт по инициативе министерства культуры региона.
Картина снята по одноимённой поэме Николая Мельникова. Режиссёры фильма – Эдуард Бояков и Пётр Зеленов, главную роль исполнил Михаил Пореченков. Лента повествует о покаянии и духовном возрождении.
В Курске показы пройдут в кинотеатрах «Юность», «Спутник», «Мир» и «Ассоль». Вход свободный. Информация о времени сеансов размещена на сайтах и в группах кинотеатров «ВКонтакте».