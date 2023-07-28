Вышел трейлер нового сезона "Утреннего шоу" с Уизерспун и Энистон

В Сети появился трейлер третьего сезона сериала "Утреннее шоу". Исполнительницы главных ролей, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, - на месте. Также к ним присоединился Джон Хэмм ("Безумцы"), которого не могли не взять в сериал после одного известного ролика Apple TV+, который был номинирован на "Эмми".