Движущиеся картинки и удивительная жизнь: смотрите трейлер «Странной планеты»

Что, если мы не одни в мире? Пускай мы (ну или большинство из нас) не видели инопланетян в реальной жизни, нельзя с точностью утверждать, что другие планеты не заселены. И порой жизнь там ещё более абсурдная, чем у нас.

О чём речь?

Когда-то сетевой художник Нэйтан Пайл придумал забавных синих человечков со Странной планеты — они пытаются жить по земным традициям, но порой воспринимают инструкции слишком буквально. От этого с ними происходят нелепые и забавные ситуации, которые иногда приводят к неожиданным развязкам.

Теперь человечки из «Странной планеты» повсюду — они заслуженно завоевали любовь пользователей Интернета, комикс о них выпустили на русском языке, а теперь в честь них снимают целый мультсериал. Занялись работой над ним создатели «Рика и Морти», но этот проект подойдёт для зрителей любого возраста.