Американский хит «Звук свободы» покажут по всему миру
По информации издания Deadine, американский хит «Звук свободы» покажут по всему миру, а не только в США, как было изначально задумано.
Angel Studios объявила даты выхода фильма на 21 рынке, включая Великобританию, Австралию, Испанию, Южную Африку и множество стран Латинской Америки. Список представлен ниже.
Когда выйдет «Звук свободы» в других странах
- Южная Африка — 18 августа
- Австралия — 24 августа
- Новая Зеландия — 24 августа
- Мексика — 31 августа
- Аргентина — 31 августа
- Чили — 31 августа
- Гватемала — 31 августа
- Гондурас — 31 августа
- Сальвадор — 31 августа
- Никарагуа — 31 августа
- Белиз — 31 августа
- Панама — 31 августа
- Колумбия — 31 августа
- Венесуэла — 31 августа
- Великобритания — 1 сентября
- Ирландия — 1 сентября
- Испания — 11 октября
До кинотеатров США лента добралась только 4 июля. В России картина не ожидается.
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