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Американский хит «Звук свободы» покажут по всему миру

По информации издания Deadine, американский хит «Звук свободы» покажут по всему миру, а не только в США, как было изначально задумано.

Angel Studios объявила даты выхода фильма на 21 рынке, включая Великобританию, Австралию, Испанию, Южную Африку и множество стран Латинской Америки. Список представлен ниже.

Когда выйдет «Звук свободы» в других странах

  • Южная Африка — 18 августа
  • Австралия — 24 августа
  • Новая Зеландия — 24 августа
  • Мексика — 31 августа
  • Аргентина — 31 августа
  • Чили — 31 августа
  • Гватемала — 31 августа
  • Гондурас — 31 августа
  • Сальвадор — 31 августа
  • Никарагуа — 31 августа
  • Белиз — 31 августа
  • Панама — 31 августа
  • Колумбия — 31 августа
  • Венесуэла — 31 августа
  • Великобритания — 1 сентября
  • Ирландия — 1 сентября
  • Испания — 11 октября

До кинотеатров США лента добралась только 4 июля. В России картина не ожидается.

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