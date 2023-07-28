"Барби" собрала в мировом прокате 530 млн долларов
Картина "Барби" продолжает собирать кассу на мировых рынках и преодолела рубеж в 500 млн долларов. По оценкам экспертов, после уикенда сборы фильма могут превысить 750 млн долларов, сообщает портал Maxblizz.
Отмечается, что в карьере Райана Гослинга (Кен) это теперь самый прибыльный проект. Ранее на первом месте был фильм "Ла-Ла Ленд" - 447 млн долларов. Для Марго Робби (Барби) пока самым кассовым фильмом остается "Отряд самоубийц" (746 млн долларов). Режиссера Грету Гервиг он уже сделал самой успешной женщиной-режиссером.
Картина может добраться до России осенью вместе с "Оппенгймером" в виде онлайн-версий. На волне успеха картины Mattel планирует выпустить еще несколько фильмов по игрушкам (в разработке сразу 14 проектов!). В одном из них, о Polly Pocket, сыграет Лили Коллинз.