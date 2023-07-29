Sony переносит релиз «Крэйвена-охотника» и нового «Человека-паука»

Кинокомпания Sony Pictures анонсировала изменения в графике релизов своих предстоящих проектов.

© Газета.Ru

Они коснулись премьер фильмов "Крэйвен-охотник" с Аароном Тейлором-Джонсоном, продолжения анимационного хита "Человек-паук" и второй части перезапущенной франшизы "Охотники за привидениями", сообщает Variety.

Эти и другие проекты студии не выйдут в 2023 году, а будут перенесены почти на год.

Релиз "Крэйвена-охотника" про марвеловского антигероя с русскими корнями в исполнении Аарона Тейлора-Джонсона переезжает с 6 октября 2023-го на 30 августа 2024-го. Одну из ролей в проекте исполнил Юрий Колокольников.

Третий фильм в хитовой анимационной франшизе про Человека-паука "Человек-паук: за пределами вселенной" лишился точной даты премьеры. Изначально картина должна была выйти 29 марта 2024 года, но сейчас ее релиз перенесен на неизвестный срок.