Стартовали съёмки фильма «Соник в кино 3»

Издание One Take News сообщило, что Paramount Pictures начала полноценное производство фильма «Соник в кино 3». Никакими дополнительными подробностями журналисты не поделились.

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Согласно утёкшему краткому описанию сюжета, Сонику, Тейлзу и Наклзу предстоит столкнуться с творением дедушки Роботника — Шэдоу. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

«Соник в кино 3» выйдет 20 декабря 2024 года — в один день с «Аватаром 3» Джеймса Кэмерона.