"Обитель зла: Остров смерти": зомби в тюрьме "Алькатрас"

"Весь покрытый зомбями, абсолютно весь, остров невезения в Resident Evil есть", - как-то так, скорее всего, и прикидывалась концепция анимационного фильма "Обитель зла: Остров смерти", цифровой релиз которого состоялся на этой неделе.

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Resident Evil, в 1996 году начинавшаяся на PlayStation как "игра-пугалка" про живых мертвецов в загородном доме, ныне выросла в крупную и влиятельную медиафраншизу, но с ее экранизациями дела всегда обстояли, мягко говоря, неровно. Они делились на две категории.

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Первая - полноценные голливудские постановки, первые из которых были смотрибельны, но с новыми выпусками конвейер семейного подряда режиссера Пола У.С. Андерсона и исполнительницы главной роли Миллы Йовович выдавал все более убогое непотребство.

Вторая - где-то на фоне выходили CGI-фильмы, чаще всего приуроченные к релизу какой-то конкретной части игровой серии или дополнительно раскрывающие отдельные детали ветвистого лора.

"Остров смерти" из числа последних. Его пролог, в очередной раз пересказывающий с чего началась вспышка зомби-вируса, за 5 минут успевает лучше представить драматичные события, чем это получилось у создателей недоразумения "Обитель зла: Раккун-Сити" и мерзкой сериальной адаптации от Netflix.

Дальше, собственно, начинается основная история, которая умещается в одно предложение: появляется новый штамм заразы, превращающий людей в живых мертвецов, его следы ведут на остров Алькатрас, и ребятам надо туда съездить, разобраться.

Конечно, все предприятие - это чистой воды фансервис. Но при этом - по части экшена - весьма высокого уровня.

Тут вам и динамичная сцена мото-погони на шоссе, навевающая воспоминания о второй "Матрице", и многоэтапные сражения с финальным боссом, и напряженные рукопашные схватки, и изобретательные перестрелки, и куча всего, чтобы особо не напрягать мозг и следить за разворачивающимся на экране действом.

Авторы собрали протагонистов из разных игр. Все они в меру харизматичные, но выделяется среди них, конечно, старина Леон Кеннеди, который мочит ванлайнерами и крадет весь фильм в тех эпизодах, в которых участвует.

Периодически нить повествования начинает немного ускользать от зрителя в те моменты, где разбираются события, произошедшие за рамками данной анимационной картины, но хронометраж - 90 минут вместе с титрами - подобран идеально, поэтому смотрится лента на одном дыхании.

Главная проблема фильма - никудышный злодей. Вместо поехавшего альфача Альберта Вескера аудитории подсунули очередную хромую обиженку, мстящую злым и жестоким корпорациям. Ужасно избито, клишировано, хоть в рамках жанра, вроде как, и допустимо.

Вторая проблема - это нулевые ставки. Ведь очевидно, что в проекте такого масштаба авторы никого из основных действующих лиц убивать - или еще чего жуткого делать с ними - не станут. Поэтому, сколь бы страшная угроза не висела над миром, с первых минут ясно, что с главными героями все будет хорошо.

Из всего вышенаписанного получается, что "Обитель зла: Остров смерти" - это идеальный фильм для тех, кто в играх больше всего любит катсцены. Нисколько не выдающийся, но при этом не раздражающий и с захватывающим экшеном "Остров смерти" можно смело рекомендовать даже тем, кто далек от видеоигр в целом.