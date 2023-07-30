Съемки фильма "Апогей" отложили из-за Брэда Питта

Брэд Питт остановил съемки фильма "Апогей" о Формуле-1, потому что решил присоединиться к забастовке актеров в Голливуде. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на анонимный источник.

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Актер призвал создателей фильма отложить съемки как минимум на два месяца, чтобы выразить солидарность всем бастующим деятелям киноиндустрии. В тот момент съемочный процесс проходил в Будапеште. Вероятно, команда начнет снимать новые сцены уже в ноябре в Лос-Анджелесе.

"Брэд, вероятно, один из самых приятных парней в Голливуде, и это решение лишь укрепляет его репутацию", — высказался источник The Sun.

Источник издания Deadline сообщает, что в выходные команда собиралась поехать в другую европейскую страну. Планировалось снять несколько эпизодов во время Гран-при Формулы-1, которое проходит в Бельгии на автодроме "Спа-Франкоршам" 30 июля.