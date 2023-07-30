Когда «Барби» и «Оппенгеймер» появятся в российском прокате
Голливудские фильмы не могут быть показаны в российских кинотеатрах из-за ухода из страны крупных студий. Однако россияне все равно смогут увидеть на больших экранах «Барби» и «Оппенгеймера».
Раньше релизы покупались по параллельному импорту в основном из Казахстана и становились доступны примерно через месяц после релиза на родине. Однако в Голливуде узнали о подобном и запретили прокатчикам из Казахстана сотрудничать с РФ.
Способ обойти запрет нашелся, однако пришлось пожертвовать качеством и сроками выхода фильмов. Релиз в российских кинотеатрах выйдет вместе с цифровой версией. Эту будут онлайн-копии картин, поэтому посмотреть фильмы можно будет в формате Blu-ray, а может даже DVD. В кинотеатрах же качество было 2К либо 4К. Дата выхода фильмов в США в цифровом формате запланирована на осень, передает «Вечерняя Москва».