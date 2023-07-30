Когда «Барби» и «Оппенгеймер» появятся в российском прокате

Голливудские фильмы не могут быть показаны в российских кинотеатрах из-за ухода из страны крупных студий. Однако россияне все равно смогут увидеть на больших экранах «Барби» и «Оппенгеймера».

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Раньше релизы покупались по параллельному импорту в основном из Казахстана и становились доступны примерно через месяц после релиза на родине. Однако в Голливуде узнали о подобном и запретили прокатчикам из Казахстана сотрудничать с РФ.