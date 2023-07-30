Сборы фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана превысили $ 400 млн

Мировые сборы биографического триллера «Оппенгеймер» от культового режиссёра Кристофера Нолана уже преодолели отметку в $ 400 млн. Для достижения такого результата фильму понадобилось чуть больше недели — он вышел в прокат 21 июля.

© Чемпионат.com

Это превышает как оценки специалистов, так и ожидания самих авторов из студии Universal, которые предполагали, что «Оппенгеймер» принесёт намного меньше.