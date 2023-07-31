"Барби" с Робби вторую неделю подряд возглавляет кинопроката в странах СНГ

Кинофильм «Барби» с Марго Робби вторую неделю подряд становится лидером кинопроката на территории СНГ со сборами в 76 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал Kinobusiness.ru.

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Второе место в топе по прокату занял российский фильм «За Палыча!» со сборами в 72 млн рублей. На третьем и четвертом месте по объему проката оказались «Жанна Дюбарри» и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, а пятое место занял российский фильм об экстренном полете женщины-врача в космос «Вызов».

Уточняется, что в России и Белоруссии фильм «Барби» не идет в прокате, как и «Оппенгеймер».

Причиной популярности «Барби» называют ностальгию зрителей по детству, а также легкий подход к обсуждению серьзных тем — феминизма, мужественности и токсичных отношений, пишет портал Collider.