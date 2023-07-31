Warner Bros. выпустит переиздание первого мультфильма про Бэтмена

Издание Warner Bros. опубликовало трейлер переиздания самого первого полнометражного мультфильма про Бэтмена. Проект перевыпустят в формате 4K Ultra HD.

«Бэтмен: Маска Фантазма» — мультфильм, рассказывающий об истории любви Брюса Уэйна и Андреа Бомонт. По ходу сюжета Бэтмен сталкивается с новым врагом, Фантазмом, но потом понимает, что злодей намного ближе, чем кажется на первый взгляд.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros.