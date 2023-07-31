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Опубликован первый трейлер фильма "Холоп 2"

1 января 2024-го года состоится премьера второй части комедии о приключениях бывшего мажора под названием "Холоп". Сегодня появился первый тизер-трейлер кинокартины.

На этот раз на месте главного героя окажется избалованная Катя, которую играет Аглая Тарасова. Именно ее Милош Бикович перенесет в другое время.

Как проходят съемки комедии «Холоп 2»

Над созданием фильма снова работал режиссер Клим Шипенко. Актеры из первой части также вернутся в сиквел, за исключением Александры Бортич.

Ранее стало известно, что Фонд кино поддержит 11 российских фильмов, в том числе "Холопа 2".

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