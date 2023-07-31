1 января 2024-го года состоится премьера второй части комедии о приключениях бывшего мажора под названием "Холоп". Сегодня появился первый тизер-трейлер кинокартины.

На этот раз на месте главного героя окажется избалованная Катя, которую играет Аглая Тарасова. Именно ее Милош Бикович перенесет в другое время.