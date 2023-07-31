Кинокритик назвал три фактора успеха фильма «Барби» в прокате

В фильме играют Марго Робби и Райан Гослинг – две звезды первого уровня. Любимая в детстве кукла наконец ожила и про нее сняли кино, это просто фантастическое предложение от Голливуда, сумасшествие и мечта всего детства. Новость об этом фильме вышла больше года назад. Каждый выход нового трейлера или кадра со съемочной площадки, яркие наряды, кричащие розовые цвета — все это дергало глаз зрителя. Интрига подогревала интерес, — сказал Григорьев.