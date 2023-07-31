Вышел первый трейлер продолжения сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном

На YouTube появился дебютный трейлер второго сезона сериала "Локи" про скандинавского бога обмана с Томом Хиддлстоном в главной роли. Премьера новых эпизодов "Локи" состоится 6 октября. Во втором сезоне Том Хиддлстон вернется к главной роли, также Оуэн Уилсон и София Димартино появятся в проекте. К касту присоединится актер оскароносного фильма "Все и везде сразу" Джонатан Ке Кван. В трейлере показали, как главный герой спонтанно перемещается во времени. Во втором сезоне "Локи" протагонисту и его помощникам придется разобраться с этой проблемой. Джонатан Мэйджорс, как ожидается, также появится во втором сезоне в качестве одного из вариантов злодея Канга Завоевателя из первого сезона. Актер был арестован 25 марта по обвинению в мошенничестве. Он также обвиняется в домашнем насилии и в настоящее время ожидает судебного слушания в июне — сам Мейджорс отвергает обвинения. Режиссерами нового сезона стали Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые работали над проектом "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком в главной роли. "Локи" стал первым сериалом Marvel на платформе Disney+, у которого будет второй сезон.