«Барби», «Оппенгеймер» и «Паутина вселенных» поборются за «Оскар»

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» вышли в мировом прокате чуть больше недели назад, однако выручка картин продолжает стремительно увеличиваться, а их обсуждение не стихает. В связи с этим журналисты издания Variety решили предположить, кто в этом году может побороться за премию «Оскар» — главную кинонаграду.