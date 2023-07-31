«Барби», «Оппенгеймер» и «Паутина вселенных» поборются за «Оскар» — Variety
Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» вышли в мировом прокате чуть больше недели назад, однако выручка картин продолжает стремительно увеличиваться, а их обсуждение не стихает. В связи с этим журналисты издания Variety решили предположить, кто в этом году может побороться за премию «Оскар» — главную кинонаграду.
Главными претендентами на победу в номинации «Лучший фильм» кажутся три ленты: «Барби», «Оппенгеймер» и «Человек-паук: Паутина вселенных». Полный список номинантов состоит из 10 фильмов.
Окончательный список номинантов будет объявлен 24 января. А сама 96-я церемония вручения «Оскара», как и обычно, состоится во второе воскресенье весны — 10 марта 2024 года. Ранее эту традицию нарушали во времена пандемии.
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