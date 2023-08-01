Фильм «Баба Яга спасает мир» выйдет в прокат 3 августа

Картину также покажут в новых регионах России. Это сделано в рамках их интеграции в культурную жизнь страны. В реконструированных кинотеатрах малых городах численностью до 500 тысяч человек создаются условия для показа национальных фильмов. В этом году еще 11 кинозалов получат современное цифровое оборудование.