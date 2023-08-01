Фильм «Баба Яга спасает мир» выйдет в прокат 3 августа
Фильм «Баба Яга спасает мир» выйдет в российском прокате 3 августа. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители Министерства культуры России.
Картину также покажут в новых регионах России. Это сделано в рамках их интеграции в культурную жизнь страны. В реконструированных кинотеатрах малых городах численностью до 500 тысяч человек создаются условия для показа национальных фильмов. В этом году еще 11 кинозалов получат современное цифровое оборудование.
«Техническое оснащение залов позволяет отправить в регионы тот же контент, который показываем по всей стране. Все хотят увидеть золотую коллекцию, классику кино, на которую можно сходить всей семьей», — заявила Министр культуры Ольга Любимова.
Приключенческий фильм «Баба Яга спасает мир» расскажет о Бабе Яге, которая вынуждена уйти из своего сказочного леса и отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета, чтобы спасти мир от темных сил.
Режиссер картины — Карен Захаров. В ролях — Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Алексей Дмитриев, Александр Ильин, Савелий Кудряшов.