"Барби" и "Оппенгеймер" бьют новые рекорды

Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", вышедшие на Западе одновременно - 21 июля, продолжают бить рекорды.

Как сообщает Deadline, картина Греты Гервиг собрала в свой второй прокатный уикенд 127 миллионов долларов, а общая её касса превысила 780 миллионов.

Кроме того, "Барби" превзошла планку, установленную "Джокером" на второй неделе проката, продажи билетов снизились всего на 31%.