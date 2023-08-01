"Барби" и "Оппенгеймер" бьют новые рекорды
Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", вышедшие на Западе одновременно - 21 июля, продолжают бить рекорды.
Как сообщает Deadline, картина Греты Гервиг собрала в свой второй прокатный уикенд 127 миллионов долларов, а общая её касса превысила 780 миллионов.
Как отмечают СМИ, "Барби" уже стала самой кассовой в карьере Марго Робби (обойдя "Отряд самоубийц" 2016-го с его 747 млн) и Райана Гослинга (у того раньше рекорд принадлежал "Ла-Ла Ленду" с 447 млн).
Кроме того, "Барби" превзошла планку, установленную "Джокером" на второй неделе проката, продажи билетов снизились всего на 31%.
Что же касается "Оппенгеймера", то его касса уже превышает 405,6 млн долларов, что делает его самым успешным фильмом Кристофера Нолана на 30 кинорынках, а без учёта кинокомиксов - на 45 рынках.