DC будет выпускать мультфильмы по вселенной в кинотеатрах

Ранее Джеймс Ганн во время подкаста Inside of You with Michael Rosenbaum подробно разобрал разницу между Marvel и DC. Режиссёр указал на то, что во вселенной Marvel мало традиционных супергероев вроде Человека-Паука, а также используются знакомые места и города вместо уникальных локаций.