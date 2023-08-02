Выяснилось, что летом россияне больше времени уделяют кино

Летом россияне на 19 процентов больше времени уделяют просмотру кино. Об этом «Вечерней Москве» сообщили аналитики онлайн-кинотеатра KION.

© Вечерняя Москва

Это связано с тем, что летом люди чаще проводят время за городом, в отпусках, коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимых фильмов и сериалов. В летний период также существенно выросли просмотры контента с мобильных телефонов.

Самыми популярными кинолентами в первые два летних месяца среди россиян стали: драма о настоящей любви «Черная любовь» (Турция, 16+); медицинская мелодрама оригинального производства KION «Тест на беременность» (Россия, 16+); комедия про перевоспитание блогера «Непослушник-2» (Россия, 12+); драмеди производства KION «Почка-2» (Россия, 18+) и оригинальная комедия производства KION «Бэби-тур» (Россия, 18+).