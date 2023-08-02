Сборы фильма «Барби» превысили $ 800 миллионов

Фильм «Барби» мчится семимильными шагами к своему миллиарду: сегодня мировые сборы картины превысили $ 800 млн, тем самым фильм вошёл в двадцатку самых успешных картин в истории Warner Bros.

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За две недели «Барби» удалось превзойти мировые сборы прошлогоднего «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном ($ 766 млн), а также фильмы вроде «Начало» ($ 728 млн), «Отряд самоубийц» ($ 745 млн) и тому подобное. При этом уже очевидно, что новинка точно превзойдёт фильмы: