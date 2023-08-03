8 самых интересных пасхалок в «Барби»

Думаете, фильм об идеальной кукле не может быть интересным? Если вы всё ещё в этом уверены, посмотрите «Барби» — и читайте наш обзор, конечно же. И в истории совершенной Барбары определённо есть множество отсылок и пасхалок — как на саму историю куклы, так и на поп-культуру.

Тлум.Ру выбрал 8 самых интересных, удивительных и неожиданных отсылок в новой «Барби» и разобрал их. Смотрите сами.

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№ 1. Волшебник?

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В своё время «Волшебник страны Оз» стал культовым фильмом, поэтому такие любопытные отсылки на него — не редкость. Эту пасхалку мы видели ещё в трейлере: Барби едет по Барбиленду в своей роскошной машине и проезжает мимо кинотеатра, в котором показывают «Волшебника страны Оз» 1939 года. Но это ещё не всё — на самой главной героине надето розовое платье в клеточку, отсылающее нас к фирменному наряду Дороти, только у неё платье белое в синюю клетку.

№ 2. По дороге из розового кирпича

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Прошлая пасхалка была не единственной, отсылающей нас на «Волшебника страны Оз». Когда Барби вместе с Кеном уезжают из Барбиленда, они проезжают по дороге из розового кирпича — в истории Дороти была точно такая же, только жёлтая. А после — оказываются в цветочном поле, как и персонажи сказки. Правда, в «Барби» это тюльпаны, а в «Волшебнике страны Оз» — сонные маки. Это отсылает нас к тому, что главной героине приходится преодолеть долгий и сложный путь в другой мир, чтобы узнать что-то новое о себе.

№ 3. Братц?

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Если вы росли в нулевые, то наверняка знаете, что любители кукол делились на два лагеря: те, кто обожал Barbie, и те, кто предпочитал Bratz. Последние не раз делали колкие отсылки к своей «розовой» конкурентке: злые блондинки-сёстры во множестве мультфильмов Bratz как раз-таки символизировали идеальную Барби.

В фильме роль саркастичных девушек исполнили четыре школьницы, которые и рассказывают Барби о том, что она представляет собой нереалистичный образ женщины, который заставляет девочек относиться к себе плохо. Если вы всё ещё сомневаетесь, то одну из девчонок, которая сыграет большую роль в сюжете, зовут Саша, а мама ласково зовёт её Банни-Бу — именно такое прозвище было у Саши из Братц.

№ 4. Создательница

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Рут Хендлер появляется в фильме собственной персоной — конечно, не сама, ведь её не стало ещё в 2002 году. Создательницу Барби сыграла актриса Реа Перлман, и она появляется в картине дважды. Но вот в каких обстоятельствах, мы вам не расскажем — это уже спойлер.

№ 5. Сотворение Барби

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Когда исполнительницу главной роли, Марго Робби, спросили, какая пасхалка в «Барби» является её любимой, она упомянула картину «Сотворение Адама» Микеланджело (она была создана в 1511 году). Это возвращает нас к моменту встречи Барби с Рут Хендлер: в сцене, где создательница протягивает главной героине чашку чая, их руки соприкасаются почти так же, как на картине. Как говорила режиссёрка фильма, Грета Гервиг, это была пасхалка, которую никто не должен был заметить; зато она сама знала, что такая деталь существует.

№ 6. По коням

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Увлечение Кена лошадьми, когда он познаёт патриархат — не просто забавная деталь. Очень часто кони изображаются как символ маскулинности, не зря же мужчины иногда сами себя называют жеребцами. К этому же отсылает шуба, которую носит герой во второй половине кино — почти такую же носил Сильвестр Сталлоне в фильме для взрослых 1970 года «Итальянский жеребец». Отсылка не для детей, это уж точно! Кстати, потом «Итальянским жеребцом» стали называть Рокки Бальбоа, самую знаковую роль актёра.

№ 7. Гора Рашмор

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Гора Рашмор — одна из самых известных достопримечательностей США, которая находится в горном массиве Блэк-Хилс, юго-западнее города Кистон в Южной Дакоте. На ней изображены лица Отцов-основателей США. Конечно, «Барби» не могла обойтись без отсылки на неё — в Барбиленде тоже есть такая гора. А кто же на ней высечен? Давайте разбираться. Первая — оригинальная Барби 1959 года, вторая — оригинальная Кристи 1968 года, первая темнокожая кукла в линейке Barbie, третья — Восточная Барби 1981 года, первая азиатская Барби, и последняя — Калифорнийская Мечта Тереза 1987 года, первая латиноамериканская кукла в линейке. Получается, действительно основательницы.

№ 8. Не только на Земле