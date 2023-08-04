Warner Bros. сэкономила более 100 млн долларов из-за забастовки в Голливуде

Мы рассказываем истории. Наша цель — создавать истории, способные развлекать зрителя, а в лучшем случае — и вдохновлять людей историями, которые выходят на малых и больших экранах. Мы не можем ничего сделать без этого великого творческого сообщества. Без сценаристов, режиссеров, монтажеров, продюсеров, актеров и других членов команды, — заявил Виденфелес.