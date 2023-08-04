Disney опубликовала новый трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам»

Компания Disney опубликовала очередной трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам». В ролике показали новые кадры из шоу, которые раньше нигде не появлялись.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney+.

«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.

Главную роль исполнит Розарио Доусон, уже игравшая Асоку в «Мандалорце». Энакина снова сыграет Хейден Кристенсен. В сериале также можно будет увидеть Наташу Лю Бордиццо.