Кинотеатры Москвы отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймера"

Московские сети кинотеатров не будут показывать фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", созданные ушедшими с российского рынка кинокомпаниями - WB Discovery и Universal Pictures соответственно.

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Ранее сообщалось, что июльские хиты западного кинорынка выйдут в России осенью или даже в августе благодаря пиратским копиям. Однако крупные киносети столицы подчеркнули, что демонстрировать их не будут.

В частности, об этом объявили сети "КАРО", "Люксор", "Синема Парк/Формула Кино" и "Москино", отметив, что показать эти успешные ленты они смогут только при наличии прокатного удостоверения.

"В ближайшее время не будет, это очевидно, пока не будет прокатного удостоверения. Это все зависит от министерства культуры", - заявили в пресс-службе "Москино".