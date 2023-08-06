Кинотеатры Москвы отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймера"
Московские сети кинотеатров не будут показывать фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", созданные ушедшими с российского рынка кинокомпаниями - WB Discovery и Universal Pictures соответственно.
Ранее сообщалось, что июльские хиты западного кинорынка выйдут в России осенью или даже в августе благодаря пиратским копиям. Однако крупные киносети столицы подчеркнули, что демонстрировать их не будут.
В частности, об этом объявили сети "КАРО", "Люксор", "Синема Парк/Формула Кино" и "Москино", отметив, что показать эти успешные ленты они смогут только при наличии прокатного удостоверения.
"В ближайшее время не будет, это очевидно, пока не будет прокатного удостоверения. Это все зависит от министерства культуры", - заявили в пресс-службе "Москино".
"КАРО не показывает пиратские фильмы", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря "КАРО" Майи Трубицыной.