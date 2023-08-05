Аглая Тарасова снимется в новой комедии «Родаки»

Действие комедии развернется в Гусь-Хрустальном. Там 13-летний Никита Гусятников, который постоянно ссорится с родителями, окажется в роддоме, где рожает его тетка и повстречает старую акушерку. Она предложит ему закурить, он откажется, но взамен она пообещает исполнить любое его желание. И Никита попросит заменить ему родителей.

Но новые его не устроят и он поменяет их снова и так до бесконечности. Дойдет даже до того, что он станет воспитываться в семье гусей. Отметим, что Тарасова уже дала свое согласие на съемки, а вот Петров все еще на стадии переговоров.