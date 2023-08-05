Фильм «Мег 2: Впадина»: где смотреть в России, обзор, Джейсон Стэйтем

Столкнуть Джейсона Стэйтема с монструозными тварями вроде бы отличная идея. В первой части «Мег» она даже сработала: фильм был бесконечно глупым, зато зрелищным — поэтому и собрал приличную кассу.

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В «Мег 2: Впадина» авторы решили сделать то же самое, но «быстрее, больше, сильнее». В этот раз герою противостоят сразу несколько гигантских акул и кровожадные динозавры. Проблема в том, что следить за дуэлью Стэйтема и монстров совершенно неинтересно.

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Где смотреть?

В России фильм не крутят. Возможно, скоро кинотеатры наладят поставку фильмов из других стран и начнут неофициальные показы. Пока премьера ожидается осенью после цифрового релиза.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сюжет глупее не придумать

Главный герой Джонас (Джейсон Стэйтем) любит океан и ненавидит преступников. Иногда он пробирается на загрязняющие воду корабли и отвешивает экипажу смачные тумаки. Остановить его не по силам даже гигантской акуле — чего уж говорить о людях.

Впрочем, однажды жизнь всё же бросает Джонасу вызов. Во время очередного погружения герой и его команда встречают группу мегалодонов, плывущих на чей-то зов, и попадают в беду. Ещё больше проблем добавила дочка Джонаса: она возомнила себя крутым учёным и незаметно пробралась на батискаф. Поэтому ставки запредельно высоки.

Весь фильм герои спасаются от хищников и раскрывают глобальный заговор, в котором замешаны влиятельные люди. На словах всё интересно, но на деле фильм напоминает идеальное снотворное.

Проблема в тотальной безвкусице. Режиссёр и сценарист даже не пытались сделать кино ярким, придумать интересные образы, добавить драмы. Они ухватились за концепцию «монстры vs Стэйтем» и белыми нитками пришили к ней невнятный сюжет.

Взять хотя бы персонажей, которые попали в тяжёлую ситуацию и периодически умирают. Казалось бы, в таком фильме зритель должен переживать за них, однако на бедолаг плевать. Как иначе, если в них нет ничего прикольного!

К примеру, характер персонажа-гика раскрывают следующим диалогом.

«— Опять развесил над пультом свои игрушки? — Это не игрушки, это фигурки».

По мнению сценариста, этого достаточно, чтобы вы прониклись к юноше симпатией.

Чем дольше смотришь фильм, тем скучнее становится. Герои постоянно плюют на логику, жертвы сами лезут в рот хищника, злодей бесчинствует просто потому, что он злой. Неудивительно, что у зрителя не возникает чувства сопричастности.

Монстры ещё никогда не были такими скучными

Ради чего зритель идёт на кино про акул-людоедов? «Ради мордобоя», — ответил режиссёр и снял много эпизодов, где Стэйтем избивает рядовых бандитов. При этом делает это уныло: удары вялые, креатива нет, повсюду монтажные склейки. Чувствуется, что актёр отбывает номер ради гонорара.

Хотя монстры периодически заходят на огонёк. По загадочному острову бегают динозавры, под водой плавают мегалодоны, а из бездны уже тянет щупальца колоссальный кальмар. Проблема в том, что эти твари ужасно нарисованы и не делают ничего интересного. Съедят пару туристов, неказисто подерутся друг с другом, грациозно постоят в кадре — на этом всё.

Особенно кошмарным получилось взаимодействие монстров с людьми. В «Мег 2» есть эпизод, когда герои стоят на дне и уворачиваются от выпадов акул. Выглядит это максимально нереалистично: понимаешь, что актёры уныло кувыркались на фоне зелёной стены и мечтали о дороге домой.

Фильм не зайдёт даже фанатам «Челюстей», которые ждут незатейливого, но хотя бы брутального зрелища. Из-за рейтинга PG-13 жестокости и кровавых фонтанов нет.

«Мег 2: Впадина»: стоит смотреть?