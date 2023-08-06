Мировые сборы «Оппенгеймера» составили 500 млн долларов

Картина «Оппенгеймер» (16+) собрала в мировом прокате за две недели 500 миллионов долларов США. Режиссёром картины стал Кристофер Нолан . Картина вышла в прокат 21 июля.

Фильм вышел на релиз вместе с картиной «Барби» (12+). Последняя, к слову, уже заработала 800 миллионов долларов США. Ожидается, что премьера этих двух картин в России может состояться уже в августе. Сейчас фильмы Голливуда кинотеатры РФ показывают в режиме онлайн. В частности, это коснулось и таких фильмов как «Трансформеры: Восхождение Звероботов» (12+) и «Флеш» (12+).