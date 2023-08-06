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Был составлен топ-25 фильмов из 90-х — «Титаник» всего лишь на 22 месте

Энтузиасты составили список обязательных к просмотру картин из 90-х. По мнению кинолюбителей, эти ленты должен увидеть каждый, как минимум, один раз. При составлении списка энтузиасты учитывали несколько критериев:

Составлен топ-25 фильмов из 90-х
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  1. Оставила ли картина отпечаток в истории кинематографа?
  2. Повлиял ли выпуск ленты на развитие индустрии?
  3. Как зрители оценили фильм/мультфильм в год выхода?

Топ 25 кинолент 90-х годов, которые должен увидеть каждый:

  1. История Игрушек (1995)
  2. Матрица (1999)
  3. Парк юрского периода (1993)
  4. Криминальное чтиво (1994)
  5. Славные парни (1990)
  6. Спасите рядового Райана (1998)
  7. Король Лев (1995)
  8. Большой Лебовски (1998)
  9. Бойцовский клуб (1999)
  10. Шестое чувство (1999)
  11. Терминатор 2: Судный день (1991)
  12. Молчание ягнят (1991)
  13. На игле (1996)
  14. Семь (1995)
  15. Список Шиндлера (1994)
  16. Форрест Гамп (1994)
  17. Шоу Трумана (1998)
  18. Красавица и Чудовище (1991)
  19. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
  20. Побег из Шоушенка (1994)
  21. День независимости (1996)
  22. Титаник (1997)
  23. Фарго (1996)
  24. Ребята по соседству (1991)
  25. Призрак в доспехах (1995)