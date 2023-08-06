Был составлен топ-25 фильмов из 90-х — «Титаник» всего лишь на 22 месте
Энтузиасты составили список обязательных к просмотру картин из 90-х. По мнению кинолюбителей, эти ленты должен увидеть каждый, как минимум, один раз. При составлении списка энтузиасты учитывали несколько критериев:
- Оставила ли картина отпечаток в истории кинематографа?
- Повлиял ли выпуск ленты на развитие индустрии?
- Как зрители оценили фильм/мультфильм в год выхода?
Топ 25 кинолент 90-х годов, которые должен увидеть каждый:
- История Игрушек (1995)
- Матрица (1999)
- Парк юрского периода (1993)
- Криминальное чтиво (1994)
- Славные парни (1990)
- Спасите рядового Райана (1998)
- Король Лев (1995)
- Большой Лебовски (1998)
- Бойцовский клуб (1999)
- Шестое чувство (1999)
- Терминатор 2: Судный день (1991)
- Молчание ягнят (1991)
- На игле (1996)
- Семь (1995)
- Список Шиндлера (1994)
- Форрест Гамп (1994)
- Шоу Трумана (1998)
- Красавица и Чудовище (1991)
- Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
- Побег из Шоушенка (1994)
- День независимости (1996)
- Титаник (1997)
- Фарго (1996)
- Ребята по соседству (1991)
- Призрак в доспехах (1995)