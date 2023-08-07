В сети вышел «Астрал 5: Красная комната» — очередная часть сверхпопулярной хоррор-франшизы, заявленная финалом истории семьи Ламбертов и осаждающих их демонов. «Лента.ру» рассказывает, как севшему в режиссерское кресло актеру Патрику Уилсону удалось сохранить уникальный дух этой постмодернистской страшилки.

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Спустя девять лет после событий второго фильма семья Ламбертов собирается на кладбище по печальному поводу — похоронить бабушку Лоррейн (эту роль в прошлых фильмах играла Барбара Херши). Джош (Патрик Уилсон) и Рене (Роуз Бирн) уже несколько лет в разводе, их дети выросли. Сын Далтон (Тай Симпкинс) готовится поступать в художественное училище и не очень жалует папу. Их обоих при этом объединяют провалы в памяти — причем не помнят они один и тот же период своих жизней. Далтон хотя бы может объяснить амнезию комой, в которой вроде бы тогда лежал, — у его отца же такого объяснения проблемам нет. Так что пока сын взрослеет на студенческих вечеринках, Джош ходит на МРТ, как на работу. Но беда настигает и Далтона — на очередном занятии по интуитивному рисованию он рисует ту самую красную дверь. Вскоре его начинают посещать видения, несовместимые не только с успешной учебой, но и с жизнью.

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В этом году франшизе «Астрал» исполняется 13 лет — отличный возраст для киносериала, речь в котором идет о чертовщине и семейных ценностях

Фильм сценариста Ли Уоннелла и режиссера Джеймса Вана был придуман, чтобы показать, на что тандем способен за пределами выдержавшей к тому моменту целых шесть изданий «Пилы». Ван и Уоннелл и раньше что-то делали за пределами своего главного детища, но именно «Астрал» стал прорывом, запустившим новую франшизу. Секрет успеха видится в сочетании удачно найденного ритма и неотразимого постмодернизма. Авторы с упоением ссылались на «Сияние» (скорее на роман Стивена Кинга, чем на фильм Кубрика), но мистическое путешествие папы с сыном было разыграно при этом без лишних шуточек. Бестиарий же был придуман на несколько фильмов вперед — и пригождается до сих пор.

Вторая картина была уже развернутым оммажем линчевскому «Шоссе в никуда», а также дарила семейству Ламбертов вроде бы бесповоротный хеппи-энд. Следующие два «Астрала» двинулись вспять, рассказывая предысторию первого фильма. Делали они это, надо сказать, не слишком успешно — без Джеймса Вана и собачьих глаз Патрика Уилсона франшиза лишилась болевого центра и начала хиреть. Так что нет ничего удивительного в том, что в возрождении именно Уилсон сыграл ключевую роль — не только снова примерил роль Джоша Ламберта, но и взял на себя режиссерские обязанности.

От фильма, в названии которого есть цифра 5, как-то само собой ожидаешь краткого предисловия, но в «Красной двери» нет ничего подобного

Фильм начинается с долгого кадра могильного креста вверх тормашками — в этом ракурсе торчащее в небе надгробие напоминает самолет. «Астрал» держит марку — значительная часть предметов здесь по-прежнему не то, чем кажется. Помимо верности заветам Дэвида Линча, есть и другие более или менее осознанные аллюзии. Главная из них — фильм «Коматозники», в котором герои после опыта клинической смерти начинали наяву видеть черт знает что. В «Красной двери» большая часть кошмаров тоже разворачивается не в подсвеченном синеньким потустороннем мире, а средь бела дня (или, в крайнем случае, посреди студенческой вечеринки). Герои не могут сразу прорваться в «мир далей», потому что страдают амнезией. Таким образом, сам по себе сюжет пятого «Астрала» в значительной степени заключается в том самом пересказе содержания предыдущих серий.

Однако ни денег за билет, ни времени, потраченного на просмотр, пожалуй, не жалко. Уоннелл, его соавтор Скотт Тимс и режиссер-дебютант Уилсон придумали достаточно способов эффективно нагнетать напряжение и пугать несмотря на условность сюжета. Здесь все время что-то маячит на заднем плане в расфокусе, в кадр врываются блюющие мертвецы, а «Сатурн, пожирающий своего сына» Гойи, норовит ожить прямо на мольберте. Любимые фанатами «Астрала» рогатый демон и бабушка в черной вуали тоже появляются, хотя и совсем ненадолго. Постмодернистские отсылки по-прежнему легко усваиваются — в конце концов, в подзаголовке фильма содержится отсылка сразу к «Сиянию» и песне The Rolling Stones Paint it Black. Какой пресловутая красная дверь станет в финале, догадаться несложно.

Самое остроумное в этом фильме — то, как Уилсону и Уоннеллу удалось остроумно совместить жанры послесловия для фанатов и новых приключений одержимого семейства Ламбертов. Пятый «Астрал» начинается почти что как новый «Крик», а затем незаметно соскальзывает в логику сновидения, где прошлое смешано с будущим, все двоится, плывет и немного пугает. Находиться в этом вымышленном (что важно) мире на протяжении без малого двух часов одно удовольствие.

Единственное обстоятельство, которое уже выглядит в этой истории несколько жульническим, — то, как промо-кампания картины настаивает на том, что «Красная дверь» станет окончательной точкой в сюжете. Несмотря на смешанные отзывы прессы и фанатов, пятый «Астрал» уже собрал в мировом прокате 174 миллиона долларов при бюджете всего в 16 миллионов. В то, что продюсерская компания Blumhouse откажется от идеи продолжить такую успешную франшизу, верится с трудом. Другое дело, что хочется верить: новая часть состоится все-таки при участии Джеймса Вана, которому уже давно пора отвлечься от игр в «Аквамена» и заняться тем, что он умеет, как ни крути, лучше всего.