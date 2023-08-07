Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил прокат в странах СНГ

Российский фэнтези-фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил прокат со сборами в 97,2 миллиона рублей в России и странах СНГ за минувшие выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

© Кадр из фильма "Баба Яга спасает мир"

На втором места расположился фильм "Мег 2: Бездна" с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Кинокартина успела собрать более 50 миллионов рублей. Третье место заняла российская комедия "За Палыча!" с более чем 45 миллионами рублей за уикенд.

На четвертой строке в списке – фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом. В странах СНГ (без учета России и Белоруссии) он собрал 42 миллиона рублей. А на пятой позиции рейтинга расположилась историческая драма "Жанна Дюбарри" – ее сборы по итогам выходных составили 39,8 миллиона рублей.