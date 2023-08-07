«Том и Джерри» в новом мультсериале сражаются за дуриан

Любители погони, котов и мышей, трепещите, ведь не так давно произошёл старт нового мультсериала по вселенной «Тома и Джерри». Рисовка там, конечно, не та, что была раньше, зато понятно, что тяжеловес анимации продолжает удерживать позиции. Тлум.Ру делится подробностями, а заодно показывать одну крайне неоднозначную серию.

Что там?

Итак, показывать свеженьких Тома, Джерри и их бесконечные погони будут на Cartoon Network в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а ближе к осени проект переместится на потоковый стриминг студии Warner Bros. Что примечательно — мультсериал погружает зрителей в жизнь Сингапура, именно там и находятся заклятые друзья. Всего запланирован выход 7 эпизодов, каждый длится примерно по 3 минуты — некогда устать, не на что отвлечься.