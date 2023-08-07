Фильм "Вызов" собрал два миллиарда в российском прокате

Кассовые сборы космического драматического фильма "Вызов" превысили 2 миллиарда рублей в России.

© Кадр из фильма "Вызов"

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), к седьмому августа фильм "Вызов", который вышел в прокат 20 апреля, посмотрели больше шести миллионов человек, а кассовые сборы картины превысили два миллиарда.

Таким образом, "Вызов" стал самым кассовым российским фильмом, среди тех, которые вышли не в новогодние праздники.

Напомним, "Вызов" - первый хуждожественный фильм, снятый в 400 км от Земли на борту МКС. По сюжету картины торакальный хирург в исполнении Юлии Пересильд должна отправиться на МКС, чтобы спасти космонавту.