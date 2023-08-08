4 захватывающих фильма про временные парадоксы

Киноленты про временные парадоксы остаются актуальными во все времена.

© Кадр из фильма "Век Адалин"

И неслучайно: для того, чтобы разобраться в происходящем на экране, зрителям приходится смотреть эти картины, не отвлекаясь ни на секунду. Таким образом, тотальное погружение в сюжет обеспечено.

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Подробнее о картинах, где время изменило свой ход – в материале "Рамблера".

"Век Адалин", 2015

В центре сюжета героиня, которая родилась вместе с XX веком. Женщина живет на свете уже сто лет, но при этом выглядит как юная девушка. Всю свою жизнь Адалин искала любовь, но обрела ее лишь спустя столетие. Ради своего мужчины героиня готова стать смертной и состариться. Но удастся ли ей это?

Главную роль в картине исполнила Блейк Лайвли. Многие критики отметили, что "Век Адалин" является лучшей картиной в фильмографии звезды.

"Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008

Брэд Питт и Кейт Бланшетт в фэнтезийной драме, удостоившейся целых трех "Оскаров".

Картина повествует о мужчине, который появился на свет в возрасте 80 лет, а затем начал стремительно молодеть. Баттон родился в 1918 году в Новом Орлеане. Наблюдая за невероятным путешествием персонажа в XXI век, зрители вместе с ним переживают победы, потери, любовь и другие удивительные события.

В основу картины лег одноименный рассказ Ф. Скотта Фицджеральда.

"Дом у озера", 2006

Расставшись с возлюбленным, Кейт решает сменить место жительства, чтобы начать жизнь с чистого листа. В новом почтовом ящике героиня оставляет письмо для следующего жильца, чтобы разъяснить некоторые нюансы. Письмо получает архитектор, отец которого и построил дом у озера. Прочитав послание, герой удивляется – написанное Кейт никак не совпадает с действительностью. Вскоре герои выясняют, что живут в разное время: он в 2004-м, а она в 2006-м.

"Начало", 2010

Искусный преступник Кобб специализируется на том, что крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда разум человека особенно уязвим. Уникальный талант Кобба сделал его крайне ценным шпионом, но вместе с тем герой потерял все, что любил.